Zwei Verletzte und hoher Schaden

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von circa 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Freitagvormittag auf der B 173 bei Trieb ereignete. Ein 64-Jähriger fuhr hier mit seinem Pkw von Trieb in Richtung Hochstadt. Bei der lang gezogenen Linkskurve kurz nach Trieb überholte er im unübersichtlichen Bereich einen vor ihm fahrenden Lkw. Deshalb musste ein entgegenkommender VW stark abbremsen. Es kam jedoch zu einer Berührung des Pkws des 64-Jährigen mit einem hinter dem VW fahrenden Kleintransporter, der auf den vor ihm fahrenden VW auffuhr. Der 64-jährige Pkw-Fahrer touchierte schließlich noch den Lkw, den er zuvor zu überholen versucht hatte. Aufgrund des groben Fehlverhaltens beim Überholen ordnete die Staatsanwaltschaft Coburg die Sicherstellung des Führerscheins des 64-Jährigen an. Diesen erwartet nun eine Anzeige. Foto: privat