Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Mini und einem Chevrolet kam es am Montag gegen 8 Uhr in Höchstadt. Der Chevrolet- Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die vorfahrtsberechtigte Kellerstraße stadtauswärts. An der Dr.-Schätzel-Str. beachtete die Minifahrerin die Vorfahrtsregel nicht und bog in die Kellerstraße ein, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Minifahrerin musste danach von den gerufenen Rettungskräften mit einem Schleudertrauma ins Krankenhaus gebracht werden. Der Chevroletfahrer klagte über Brustschmerzen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zusammen ungefähr 10 000 Euro.