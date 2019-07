Am Dienstagmittag ereignete sich an der Kreuzung Berliner Ring / Geisfelder Straße ein Auffahrunfall, in den insgesamt drei Pkws verwickelt waren. Eine 18-jährige Fahranfängerin erkannte zwei an der Ampel stehende Pkws zu spät und fuhr auf diese auf. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 10 000 Euro. Zudem wurden zwei Autofahrer bei diesem Unfall leicht verletzt und mussten ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.