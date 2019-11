Zwei Verletzte und 60 000 Euro Schaden

Rund 60 000 Euro Sachschaden und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag nahe Gößweinstein. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer war am Mittag auf der Staatsstraße zwischen Kleingesee und Gößweinstein unterwegs. In gleicher Fahrtrichtung fuhr ein 20-jähriger Audi-Fahrer, der zum Überholen ansetzte. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 39-jährige VW-Fahrerin. Diese fuhr bereits sehr weit rechts, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall drehte sich der Audi um die eigene Achse und landete letztendlich im Graben. Die beiden Insassen im Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Verursacher blieb unverletzt. An den beteiligten neuwertigen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren aus Gößweinstein, Kleingesee und Stadelhofen.