Zwei Verletzte nach Unfall mit SUV

Als eine 31-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen die Ortsverbindungsstraße von Warmersdorf in Richtung Buchfeld befuhr, kam sie aufgrund der tief stehenden Sonne zu weit auf die linke Fahrbahnseite und fuhr gegen den Hinterreifen eines Traktors mit Anhänger. Das Auto wurde durch den massiven Zusammenstoß in den Acker geschleudert. Ein dreijähriges Kind zog sich dabei einen Armbruch zu, die Mutter erlitt Schnittwunden am Arm. Am neuwertigen SUV entstand Totalschaden von rund 55 000 Euro, am landwirtschaftlichen Gespann dürfte der Schaden bei rund 10 000 Euro liegen.