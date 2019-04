Zwei Verletzte nach Schlägerei

In der Oberen Königstraße ist es Samstag gegen 1 Uhr zu einer Schlägerei gekommen, in deren Verlauf zwei 24- und 55-jährige Männer verletzt wurden. Der bislang unbekannte Täter war etwa 170 cm groß, hatte kurze blonde Haare und sprach Deutsch. Er floh in Richtung Luitpoldstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg zu melden. pol

Der "böse Finger"

führt zur Anzeige In der Oberen Sandstraße zeigte gegen 3 Uhr ein 28-jähriger volltrunkener Mann einer Streife, die sich hier präventiv aufhielt, den ausgestreckten Mittelfinger. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. pol

Ladendetektive klären Diebstähle auf Zu mehreren kleineren Diebstählen kam es in Bamberg in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag wurde ein 58-Jähriger dabei beobachtet, wie er drei Paar Babysocken in einem Drogeriemarkt entwendete. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er seiner 39-jährigen Begleiterin imponieren wollte. Der Entwendungsschaden betrug 18 Euro. In einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße wurde am Freitagmittag eine 35-Jährige dabei beobachtet, wie sie Naschwaren im Wert von neun Euro einsteckte, ohne diese zu bezahlen. Gegen 15 Uhr wurde eine 36-jährige Frau beim Diebstahl von Damenunterwäsche aus einem Bekleidungsgeschäft überführt. Sie wollte sich mit Bekleidung im Wert von rund 70 Euro neu eindecken. Ein weiterer Ladendieb wurde am Freitag gegen Nachmittag im Laubanger gestellt. Der 19-Jährige hatte Waren im Wert von rund 300 Euro versteckt und dann einen Sportmarkenmarkt verlassen. Er wurde durch einen Zeugen, der auch die Polizei verständigte, verfolgt und gestellt. pol

Wer klaute

den Rollator? Bereits am Sonntag, 7. April, wurde aus einem Hochhaus Am Luitpoldhain ein Rollator eines 89-Jährigen entwendet. Der Geschädigte ließ den Rollator unversperrt vor der Wohnung eines Bekannten stehen, als er gehen wollte, war seine Gehhilfe weg. pol

Fahrt unter

Drogeneinfluss Freitagnacht wurde in der Wunderburg ein 36-jähriger Autofahrer beanstandet, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hatte. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und muss nun mit einer Anzeige rechnen. pol

Polizei trifft bei Kontrolle ins Schwarze Am frühen Samstag wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer in der Josephstraße kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem wurden eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und Rauschgiftutensilien bei ihm festgestellt. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Fahrrad wohl auch gestohlen ist. pol