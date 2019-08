Zwei Autofahrer wurden am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Königsberg verletzt. Ein 70-Jähriger befuhr um 13.25 Uhr mit einem Renault Kangoo die Martin-Luther-Straße. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat einer 35-Jährigen, und beide Fahrzeuge stießen mit der Front zusammen. Die Fahrer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand jeweils im Frontbereich ein Sachschaden von insgesamt 12 000 Euro.