Trabelsdorf vor 15 Stunden

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Ein 52jähriger Renault-Fahrer befuhr am Samstagmittag die Weiherer Straße in Trabelsdorf in Richtung Weiher. Kurz nach dem Ortsausgang von Trabelsdorf kam er, den ersten Ermittlungen der Polizei zufol...