Zwei Verletzte bei Unfall

Schwere Verletzungen trugen Verkehrsteilnehmer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall bei Lanzendorf davon. Ein 59-jähriger Kleintransporterfahrer aus dem Landkreis Kronach fuhr in Richtung Oberlaitsch. Kurz vor der Abzweigung nach Kremitz geriet der Mann aus Unachtsamkeit nach links in die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 33-jährige Renault Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Kleintransporter nahezu frontal zusammen. Beide Autofahrer kamen im Anschluss leicht- bis mittelschwerverletzt ins Klinikum Kulmbach. pol