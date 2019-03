Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 70

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall in der Nacht zum Mittwoch auf der Maintalautobahn zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Theres. Gegen 22 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer durch einen Fahrfehler auf die linke Spur geraten und sein Wagen berührte einen dort fahrenden VW Passat. Nach 200 Metern kamen beide Autos auf der Überholspur zum Stehen. Dann prallte noch ein 54-Jähriger mit seinem Audi TT in die Unfallstelle und schleuderte auf die rechte Fahrspur. Nach den Kollisionen musste die A 70 komplett gesperrt werden. Der Fahrer des Audi TT und der 39-jährige Passat-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Haßfurt. Die Feuerwehr Knetzgau war mit 20 Mann zur Absicherung an der Unfallstelle. Die linke Fahrspur musste von einer Ölspur gereinigt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 27 500 Euro. Nach Mitternacht wurde die Autobahn wieder freigegeben.