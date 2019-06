Zwei Verletzte bei Pfingstbaum-Aktion

Zwei Verletzte gab es bei einer missglückten Pfingstbaum-Aktion in Burgpreppach. Die genauen Umstände sind noch nicht klar; die Polizei ermittelt. In der Nacht zum Sonntag stellte die Gemeinde in Burgpreppach traditionell ihren Pfingstbaum auf dem Dorfplatz auf. Nach Mitternacht tauchten mehrere junge Männer mit einer laufenden Kettensäge auf. Bei einer Streitigkeit verletzte sich ein Teilnehmer an einem Kettenglied der Säge. Laut Zeugenaussagen war die Säge zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr in Betrieb. Eine weitere Person erlitt leichtere Verletzungen am Kopf. Die genauen Umstände, wie es zu den Verletzungen der beiden Personen kam, muss die Polizei in Ebern jetzt ermitteln. Der Großteil aller Beteiligten stand unter Alkoholeinfluss. red