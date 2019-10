Zwei Verletzte bei einem Motorradunfall

Zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls im nördlichen Landkreis Haßberge. Am Abend des Donnerstags kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Maroldsweisach und Allertshausen zu dem Motorradunfall. Auf der Strecke hatte ein 71-Jähriger mit seiner Yamaha, auf der auch seine 64-jährige Frau mitfuhr, in einer Rechtskurve aufgrund von Split auf der Fahrbahn die Kontrolle verloren und stürzte. Durch den Sturz wurden der Fahrer und seine Frau leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bad Neustadt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.