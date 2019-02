Bamberg vor 14 Stunden

Einsatz

Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Starkenfeldstraße beschäftigte in der Nacht zum Dienstag die Einsatzkräfte. Zwei Menschen wurden verletzt. Aus noch ungeklärten Gründen brach am Montag gegen...