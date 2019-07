Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montag in Zeil. Gegen 13.20 Uhr war eine 37-Jährige mit ihrem VW Up auf der Staatsstraße 2427 (ehemalige Bundesstraße 26) unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender VW-Golf-Fahrer zu spät und prallte mit seinem Auto gegen das Heck des VW Up. Bei der Unfallaufnahme nahm die Polizei bei dem 57-jährigen Golf-Fahrer Alkoholgeruch wahr. Deshalb wurden ein Atemalkoholtest und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Unfallverursacher erlitt Schnittwunden, und die Autofahrerin klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.