Breitengüßbach vor 17 Stunden

Verkehrsunfall

Zwei verletzte Autofahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Montagmorgen auf der A 73. Gegen 5.30 Uhr wollte ein 19-jähriger BMW-Fahrer an der Anschlussstelle Bamberg-Mitte in die Autobahn e...