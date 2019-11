Zwei verletzt, 10 000 Euro Schaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagabend in Kulmbach ereignete. Ein 20-jähriger Mainleuser touchierte mit seinen Audi ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch den Aufprall wurden beide Insassen so verletzt, dass die Feuerwehr das Dach des Autos abtrennen musste.

Die Forstlahmer Straße war für die Rettung der Person für ca. eine Stunde gesperrt. Beide Personen wurden im Anschluss ins Klinikum Kulmbach verbracht.

Nach den ersten Erkenntnissen können glücklicherweise schwerwiegende Verletzungen ausgeschlossen werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10 000 Euro. pol