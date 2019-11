Zwei Verkehrszeichen sind verschwunden

Im Tatzeitraum von Montag, 14. Oktobber, bis Freitag, 18. Oktober, 11 Uhr, wurden, wie erst jetzt bekannt wurde, Verkehrszeichen entwendet, die die Gemeinde Knetzgau in Oberschwappach am geschotterten Wirtschaftsweg Mühlleite aufgestellt hatte. Die Schilder standen am Beginn des Weges (Pfarrheim) und am Ende (Einmündung der Staatsstraße). Beide Verkehrszeichen

wurden mitsamt den Rohrschellen und den Verschraubungen entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 740 Euro.