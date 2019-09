Zwei Wildunfälle wurden der Polizei am Wochenende im östlichen Landkreis gemeldet. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rannungen und Poppenlauer stieß ein Pkw mit einem Reh zusammen. Das Tier lief weiter. Der Jagdpächter wurde verständigt. Der Schaden am Auto war gering. Sofort tot war dagegen ein Reh, das einem Autofahrer zwischen Rannungen und Maßbach in den Wagen gelaufen war. Ein sichtbarer Sachschaden war am Unfallwagen nicht zu erkennen. pol