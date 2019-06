Der VdK-Monats-Treff des Ortsverbandes Lautergrund für alle Mitglieder und Gäste findet am Donnerstag, 13. Juni, ab 11.30 Uhr im Sportheim Oberlauter, statt. Das VdK-Sommer-Spezial für alle Mitglieder und Gäste ist am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr, im Gasthaus "Zur Schnepfe" in Tiefenlauter, satt. Es gibt einen Vortrag zum Thema "Private Seniorenbetreuung, 24 Stunden Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause" von Kerstin Leistner. red