Zwei Veranstaltungen der Musikschule

Ein Klavierkonzert der Teilnehmer am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" gibt es am Mittwoch, 29. Januar, 18 Uhr, im Dietmar-Schaffer-Saal der Musikschule Coburg. Der Tag der offenen Musikschule findet am Samstag, 1. Februar, von 11 bis 15 Uhr statt. red