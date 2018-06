Zwei Unterhemden aus Laden geklaut

Drei Nordafrikaner im Alter von 30, 25 und 21 Jahren betraten am Freitagabend um 17.37 Uhr ein Geschäft in der Luitpoldstraße. Zwei der Beschuldigten lenkten die allein anwesende Verkäuferin ab, während der Dritte zwei Unterhemden in seine Tasche steckte. Zusammen verließen sie dann wieder das Geschäft. Die Verkäuferin verständigte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung zu den Männern ab. Die Diebe wurden bei einer Sofortfahndung in der Pödeldorfer Straße entdeckt und zur Dienststelle gebracht. Bei der Feststellung der Identität wurde bei dem 21-Jährigen in der Hosentasche Marihuana gefunden. Wegen dieses Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird der Mann gesondert angezeigt.