Zwei Unfallverursacher werden gesucht

Am Montag zwischen 7.20 und 17.20 Uhr wurde in der Güterstraße auf Höhe des Busbahnhofs in Kronach ein grauer Seat Ibiza von einem unbekannten Schadensverursacher angefahren und beschädigt. Am Fahrzeug des Geschädigten wurden eine Delle und ein Kratzer in der linken hinteren Fahrertür festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Ein weiterer Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Industriestraße in Stockheim. Dort wurde ein schwarzer Honda Civic im Bereich der Beifahrerseite angefahren. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Tel. 09261/5030. pol