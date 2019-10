Zwei Unfallfluchten und 500 Euro Schaden

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in der Nacht zum Sonntag den Spiegel eines in der Straße Penzertor geparkten Jaguar ab, so dass ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Hier wurde der Spiegel eines in der Mainecker Straße in Baiersdorf geparkten Opel Corsa abgefahren. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Zeugen der Unfallfluchten oder die Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.