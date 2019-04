Zwei Unfallfluchten in Höchstadt

Die Polizei Höchstadt bittet in zwei Fällen von Unfallflucht um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09193/63940. Im ersten Fall parkte ein silberner Audi A3 in der Straße Schranne, gegenüber der Sparkasse Höchstadt. Das Auto wurde am Dienstag im Zeitraum von 10.30 bis 10.45 Uhr von einem unbekannten weißen Fahrzeug hinten rechts angefahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro. Ein weiterer Fall ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr. Ein schwarzer Mercedes parkte auf dem Parkplatz am Medbacher Tor in Höchstadt. Auch in diesem Fall stieß ein unbekanntes Fahrzeug hinten rechts gegen den Stoßfänger und beschädigte das Auto. In diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.