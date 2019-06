Zwei Unfallfluchten in Eschenau

Am späten Samstagnachmittag hat ein unbekannter Verursacher in der Schulstraße in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Auto angefahren. Der graue Audi war gegen 17.05 Uhr auf dem Parkplatz des Fränky-Getränkemarktes geparkt. Als der Geschädigte um 17.15 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass es beschädigt ist. Der unbekannte Verursacher hat das Auto wohl beim Aus- oder Einparken angefahren. Weiterhin wurde am Samstagvormittag zwischen 8.45 und 9.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes in Eschenau ein weißer Audi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und im Heckbereich erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, zu melden. pol