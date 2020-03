Zwei Unfallfluchten dank Zeugen geklärt

Der Fahrer eines VW Tiguan stieß am Donnerstag, gegen 8.15 Uhr, in der Weinbergstraße beim Ausparken gegen einen Poller, der auf einem privat angemieteten Stellplatz stand. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Ein Zeuge konnte sehen, dass der Fahrer noch aus dem Fenster sah, dann aber davon fuhr, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Später gab der ermittelte Verursacher an, von dem Anstoß nichts bemerkt zu haben. An seinem Pkw war kein Schaden erkennbar. - Zwei weitere Zeugen beobachteten, gegen 9.20 Uhr, wie eine Ford-Fahrerin in der Bahnhofstraße beim Rangieren an einem Absperrpfosten hängenblieb. Dieser wurde dabei leicht beschädigt. Anschließend entfernte die Unfallverursacherin sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auch hier konnte die Verursacherin dank der Zeugen schnell ermittelt werden. Auf beide Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. pol