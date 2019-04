Zwei Unfälle, zwei Verletzte

Zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt zwei Verletzten und einem Gesamtschaden in Höhe von rund 13 000 Euro ereigneten sich im Laufe des Samstags. Am Vormittag missachtete ein 62-jähriger Mopedfahrer an der Kreuzung Weidenweg / Neugartenstraße die Vorfahrt einer 48-jährigen Mazda-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Am Spätnachmittag fuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin auf einen abbremsenden 28-jährigen OpelFahrer auf, der von Hirschaid kommend nach links in die Sassanfahrter Hauptstraße abbiegen wollte.