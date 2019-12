Zwei Unfälle mit Rehen

Am Donnerstagabend ereigneten sich zwei Wildunfälle auf der Kreisstraße 37. Gegen 17 Uhr fuhr ein 62-Jähriger in Richtung Elfershausen, als zwei Rehe die Straße überquerten. Beim Ausweichen fuhr der VW Touran in den Straßengraben, kollidierte mit einem Durchlass und kam im Feld zum Stehen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. In Fahrtrichtung Oberthulba konnte der Fahrer eines Nissan gegen 1.30 Uhr eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste ein Reh.Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. pol