Zwei Unfälle mit Rehen

Auf der B 287 von Schweinfurt kommend in Richtung Münnerstadt erfasste am Mittwochmorgen ein BMW-Fahrer ein Reh, das die Fahrbahn querte. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Am Dienstagabend hatte bereits eine VW-Fahrerin auf der Fahrt von Roth a.d.Saale in Richtung Reichenbach ein Reh erfasst. Durch den Jagdpächter wurde das verletzte Tier von seinen Leiden erlöst. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. pol