Zwei Unfälle mit Motorrädern

Am Samstag gegen 17.45 Uhr kam es auf der Kreisstraße BA 53 bei Scheßlitz zu zwei Motorradunfällen. Zwischen Dörrnwasserlos und Stübig verlor ein 25-Jähriger in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger, der mit seinem Motorrad von Krögelhof in Richtung Dörrnwasserlos fuhr. Er geriet aus Unachtsamkeit in den Straßengraben. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. pol