Zwei Unfälle mit Fußgängern

Eine 86-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Sportzentrum eine 72-jährige Fußgängerin übersehen. Sie fuhr diese von hinten mit dem Auto an. Dabei stürzte die Fußgängerin und zog sich schmerzhafte Prellungen zu. Die verletzte Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Unfall passierte gegen 15.50 Uhr in der Kissinger Straße ebenfalls auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein 76-jähriger VW-Autofahrer übersah beim Rückwärtsausparken eine 77-jährige Fußgängerin und touchierte sie mit seinem Pkw leicht. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und verletzte sich leicht am Arm. Die Frau ging nach der Unfallaufnahme direkt zu einem Arzt. pol