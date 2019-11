Zwei Unfälle auf der A 70: zwei Verletzte

Sachschaden von über 70 000 Euro entstand bei mehreren Unfällen auf der Maintalautobahn. Dabei wurden eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt, wie aus dem Bericht der Verkehrspolizei hervorgeht.

Als am Donnerstagmorgen die 20-jährige Fahrerin eines Opel an der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt, Fahrtrichtung Bamberg, zum Überholen ansetzte, wechselte unmittelbar vor ihr die 21-jährige Fahrerin eines BMW ebenfalls den Fahrstreifen nach links. Die beiden Autos kollidierten, gerieten ins Schleudern und prallten in die Mittel- und Außenschutzplanken. An beiden Autos entstand Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 50 000 Euro.

Auffahrunfall

Im Stau hinter der Unfallstelle kam es kurze Zeit später zu einem Auffahrunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Der 29-jährige Fahrer eines Opel hatte offenbar das Stauende übersehen und prallte mit seinem Wagen bei regennasser Fahrbahn nahezu ungebremst in das Heck eines Peugeot, dessen 41-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der Peugeot wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davor stehenden Renault eines 31-Jährigen geschoben. Der 29-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den drei beteiligten Fahrzeugen summiert sich hier auf 21 000 Euro. red