Zwei Unfälle an einem Tag

Gleich zwei Mal gekracht hat es am Dienstag im Bereich der Kreuzung der Bundesstraße 286 mit der Staatsstraße 2289, die glücklicherweise recht glimpflich ausgingen. Am Morgen musste ein 70-Jähriger an der Einmündung der Staatsstraße 2289 in die B 286 zwischen Römershag und der Autobahnanschlussstelle Bad Brückenau-Wildflecken seinen Wagen verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinter fahrende 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Den Blechschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.

Keine Verletzten

Am Nachmittag schließlich kam ein 18-jähriger Autofahrer noch auf der Staatsstraße aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Er kam mit einem leichten Lackschaden an seinem Peugeot-Kleintransporter davon. Die Reparaturkosten schätzt die Polizei Bad Brückenau auf rund 500 Euro. Verletzt wurde bei beiden Unfällen glücklicherweise niemand. pol