Zwei Unfälle an der Krankenhaus-Kreuzung

Eine VW-Fahrerin war am Freitagnachmittag in nördlicher Richtung auf dem Ostring unterwegs. An der Ampelkreuzung Kissinger Straße - Bergmannstraße musste sie wegen Rotlicht anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, wollte sie losfahren. Dabei rollte ihr Pkw wegen des Gefälles zurück und stieß gegen das hinter ihr stehende Fahrzeug. Etwa eine halbe Stunde vorher hatte sich an der Kreuzung ein weiterer Unfall ereignet. Hier hatte der Fahrer eines Transporters mit Anhänger den rechten Fahrstreifen benutzt. Er übersah, dass er nicht nach links auf die Bergmannstraße in Richtung Bahnhof abbiegen durfte. Als er trotzdem zum Abbiegen nach links zog, übersah er einen neben sich fahrenden BMW. Dessen Fahrer wich noch etwas nach links aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei den Unfällen entstand laut Polizei insgesamt ein Blechschaden in Höhe von 7500 Euro. pol