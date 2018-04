Zwei Unfälle am Wochenende im Steigerwald

Gleich zwar Unfälle passierten nahe Hundelshausen, einer Nachbarortschaft im Landkreis Schweinfurt, wie die Polizei Gerolzhofen meldet. Am Samstag war gegen 1.15 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem BMW von Bischwind in Richtung Hundelshausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam er von der Straße ab und in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Bei der Aufnahme wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkotest zeigte 2,24 Promille. Bei dem Unfall entstand Schaden von 16 000 Euro. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt. Am Sonntag kam gegen 5.30 Uhr der 18-jährige Fahrer mit einem 3er-BMW zwischen Michelau und Hundelshausen von der Straße ab und überschlug sich. Er und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der BMW ist Schrott. red