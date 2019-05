Im Bereich des Parkhauses "An der Schütt" in Herzogenaurach ist es am Freitagabend zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von zwei bis dato unbekannten Männern angegriffen. Das Mädchen wurde gestoßen und getreten. Dabei erlitt es Verletzungen. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind bislang unbekannt. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 zu melden. pol