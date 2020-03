Zwei Turnmannschaften des Casimirianum gewannen Gold

Im Landesleistungszentrum Hof fand das Oberfrankenfinale des Wettkampfes "Jugend trainiert für Olympia" in der Sportart Gerätturnen statt. Auch vier Mannschaften vom Gymnasium Casimirianum nahmen daran teil und gewannen zweimal Gold, wie die Schule berichtet.

Die älteren Mädchen vom Gymnasium Casimirianum - Lena Kuhrau, Eileen Finzel, Rika Reimund, Emily Rockenfeller und Nele Boroczinsky - starteten in der Wettkampfklasse III, in der Kürübungen geturnt werden mussten. Mit über 20 Punkten Vorsprung gewannen die Mädchen vom Casi durch eine geschlossene Mannschaftsleistung die Goldmedaille vor den Mädchen vom Meranier-Gymnasium Lichtenfels und sind nun für das Landesfinale in Schweinfurt qualifiziert. Lena dominierte die Einzelwertung, Eileen war zweitbeste am Sprung, Emily am Barren und Nele am Balken. Rika brachte am Sprung und Balken wertvolle Punkte in das Mannschaftsergebnis ein.

Die Vielseitigkeit gefragt war bei dem Wettkampf IV für Elf- bis 13-Jährige, an dem sich neben Mannschaften aus Kronach, Bayreuth, Bamberg und Hof auch drei Casi-Mannschaften beteiligten. Neben zwei Gerätebahnen, bei denen es um turnerische Fertigkeiten und um Synchronität ging, standen Sonderprüfungen wie Stangenklettern, Standweitsprung und ein Staffellauf auf dem Programm. Nach einem spannenden Wettkampf und sehr guten Übungen durften sich die Mädchen vom Casi über Platz 8 und 11 freuen.

Bei den gemischten Mannschaften war ein Zweikampf zwischen dem Casi und dem Team aus Bayreuth angesagt. Ganz knapp gewann das Casi und darf somit auch nach Schweinfurt zum Landesfinale fahren. In der Mannschaft waren Greta Pecher, Vroni Neugebauer, Simon Thost, Ben Ruckdäschel und Benno Dittrich. red