Zwei Turniere an Dreikönig

Traditionell am Dreikönigstag findet in der Memmelsdorfer Seehofhalle der 16. Metaxa-Cup im Hallenfußball statt. Gastgeber ist der SV Weichendorf. Wieder haben zwölf Mannschaften ihre Zusage gegeben, um den Wanderpokal zu kämpfen.

Als Titelverteidiger geht der Gastgeber SV Weichendorf an den Start, der die Trophäe im vergangenen Jahr mit einem knappen 1:0 gegen den TSV Schammelsdorf zum dritten Mal gewinnen konnte. Anpfiff der ersten Partie ist um 12.30 Uhr, die Finalrunde beginnt ab 18.30 Uhr, das Endspiel steigt gegen 20 Uhr. Gruppe A: SV Weichendorf, FV Giech, SV Memmelsdorf, TSG Bamberg, FV Zeckendorf, TSV Hirschaid / Gruppe B: TSV Schammelsdorf, SC Melkendorf, DJK Bamberg III, SV Weichendorf II, FV 1912 Bamberg, SV Merkendorf II Im Vorfeld seines Herrenturnieres veranstaltet der SV Weichendorf den "Reifen-Kühnlein Cup 2020" für D-Junioren. Am Dreikönigstag treffen ab 8.30 Uhr in der Seehofhalle acht Mannschaften aufeinander und kämpfen bis ca. 12 Uhr um die Trophäe. red Gruppe A: DJK Don Bosco Bamberg, JFG Rauhe Ebrach/Frensdorf, SG Hallstadt, FC Baunach / Gruppe B: FC Eintracht Bamberg, JFG Bamberg Süd, JFG Maintal/Oberhaid, JFG Leitenbachtal