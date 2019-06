Zwei Totalschäden nach Vorfahrtsverletzung

20 000 Euro Sachschaden und zwei demolierte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag um 22.30 Uhr an der Kreuzung Ernst-Faber-Straße zur Max-Brose-Straße. Eine 57-Jährige aus dem Landkreis Kronach hatte ein Stoppschild missachtet, das die Vorfahrt an der Kreuzung regelt. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Renault eines 61-jährigen Coburgers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und hatten nur noch Schrottwert. Sie wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Verletzt wurde trotz des massiven Zusammenstoßes glücklicherweise niemand. Die Coburger Polizei ermittelt nun gegen die 57-jährige Unfallverursacherin wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.