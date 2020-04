Zwei Todesfälle zu beklagen

Sechs neue Coronafälle hat das Landratsamt Bad Kissingen für Donnerstag, 23. April, bestätigt: eine männliche und fünf weibliche Personen. Aktuell liegen 110 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor.

Auch sind zwei weitere Todesfälle zu vermelden. Eine Bewohnerin des Bürgerspitals in Hammelburg war zuvor positiv getestet worden. Die Verstorbene war 98 Jahre alt und hatte an Vorerkrankungen gelitten. Bei dem weiteren Verstorbenen handelt es sich um einen 66 Jahre alten Landkreisbewohner, auch bei ihm lagen Vorerkrankungen vor. Die Gesamtzahl der Todesfälle von Landkreisbewohnern aufgrund von Covid-19 beläuft sich somit auf 15.

Als gesund entlassen werden konnten bisher 112 Personen, die zuvor positiv auf Corona getestet worden waren. 237 Coronafälle sind im Landkreis Bad Kissingen bis heute insgesamt bestätigt worden. 157 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne, teilte das Landratsamt ergänzend mit.

Überblick über die Einrichtungen

Ergänzend ging die Behörde auf die betroffenen Einrichtungen ein. Im Bürgerspital Hammelburg sind bis dato insgesamt fünf Bewohner gestorben, die positiv auf Covid-19 getestet waren. Alle hatten unter Vorerkrankungen gelitten. Eine weitere Bewohnerin wurde zudem positiv auf das Virus getestet. Es sind somit weiterhin neun Mitarbeiter und 19 Bewohner nachweislich infiziert.

Im Seniorenzentrum Kramerswiesen in Oerlenbach gibt es keine Veränderung. Insgesamt sind bis dato sechs Bewohner gestorben, die positiv auf Covid-19 getestet waren. Alle hatten unter Vorerkrankungen gelitten.

In den Heiligenfeld Kliniken gibt es derzeit insgesamt vier Patienten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die betroffenen Personen sind Anschlussheilbehandlungspatienten und stammen nicht aus dem Landkreis. Daher fallen sie auch nicht in die Landkreis-Statistik. In den Heiligenfeld Kliniken Bad Kissingen sind nach wie vor fünf Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die Heiligenfeld Kliniken haben Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Patienten ergriffen. Unter anderem werden ambulante Therapieleistungen ausgesetzt, Aufnahme-Checks bei medizinisch notwendigen Reha-Aufenthalten, wie zum Beispiel Anschlussheilbehandlungspatienten (AHB), eingeplant. Bei notwendigen Therapien werden die Gruppengrößen reduziert. Zusätzlich trat ein spezifischer Hygienemaßnahmenplan in Kraft.

Im Nierenzentrum Bad Kissingen MVZ gibt es weiterhin vier bestätigte Coronafälle unter den Mitarbeitern. Die weiteren Mitarbeiter wurden negativ getestet. Das Dialysezentrum steht in engem Kontakt zum Gesundheitsamt und hat umfassende Maßnahmen zum Schutz der Patienten und der Mitarbeiterschaft ergriffen, so das Landratsamt weiter. Alle Dialysetermine stehen unter besonderen Schutzmaßnahmen.

Im Theresienstift Bad Kissingen ist die Zahl positiver Coronafälle unverändert geblieben; noch immer ist ein Mitarbeiter betroffen. Die betreffende Person ist zu Hause in Quarantäne. Schutzmaßnahmen laufen: Zum Beispiel sind sämtliche Mitarbeiter mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet, die Bewohner sind vorsorglich auf ihren Zimmern isoliert. Sämtliche Bewohner sind symptomfrei. Im Helios St.-Elisabeth-Krankenhauses sind derzeit fünf Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet.

In der Sinntalklinik Bad Brückenau der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern ist weiterhin ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, allerdings befand sich der betreffende Mitarbeiter bereits seit dem 11. April in Quarantäne.

Im Seniorenzentrum Waldenfels hat sich ebenfalls keine Änderung ergeben: Es sind zwei Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, alle anderen Mitarbeiter wurden negativ getestet. Alle Bewohner des betroffenen Wohnbereiches wurden ebenfalls negativ getestet. red