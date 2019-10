Einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro verursachte ein unbekannter Täter, als er einen in der Brüder-Becker-Straße in Haßfurt geparkten silberfarbenen VW New Beetle im hinteren Bereich mit zwei tiefen Lackkratzern demolierte. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Vormittag des 28. September bis Samstag, 5. Oktober, 23 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.