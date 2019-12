Zwei Termine der SPD Höchstadt

Die SPD-Ortsverein Höchstadt teilte mit, dass die jährliche Weihnachtsfeier heuer am Freitag, 6. Dezember, ab 19 Uhr in der "Alten Mälzerei" in Höchstadt stattfindet. Des Weiteren wird am Samstag, 7. Dezember, die Stadtteiletour, bei Glühwein und Lebkuchen, mit den Kandidaten der Stadtratsliste für die Kommunalwahl 2020 gestartet. Los geht's um 14 Uhr in Nackendorf, und dann wird es durch alle nördlichen Stadtteile gehen. Zeiten sind den aufgestellten Plakaten in den Stadtteilen zu entnehmen. Treffpunkt ist jeweils der Plakatstandort. red