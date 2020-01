Zwei Termine angesetzt

Wie die Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt mitteilte, hat die Gemeinde Unterleinleiter zwei Bürgerversammlungen angesetzt. Am Montag, 20. Januar, kommen die Bürger von Unterleinleiter im Schützenhaus zusammen. Am Dienstag, 21. Januar, ist Dürrbrunn im Gasthof "Lange Meile" an der Reihe. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19 Uhr. red