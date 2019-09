Zwei Tage zu Ehren der Mutter Gottes

Traditionell am Wochenende nach der Kreuz-erhöhung trafen sich an einem Samstagmorgen rund 70 Wallfahrer aus St. Marien Aschbach und St. Josef Heuchelheim in ihren Kirchen und machten sich, begleitet von Musikern der Musikkapelle Aschbach, mit dem Lied "Beim frühen Morgenlicht" auf den Weg in den etwa 36 Kilometer entfernten Wallfahrtsort zur schmerzhaften Muttergottes in Dettelbach. An der Seeramsmühle vereinten sich die beiden Fußwallfahrergruppen.

Gebete und Gesang

Mit Gebeten, Andachten und Gesang führte der Weg über Geiselwind, Wiesentheid und Düllstadt nach Dettelbach. Dort zogen die Wallfahrer um 15.15 Uhr unter Glockengeläut und dem Lied "O himmlische Frau Königin" in die Wallfahrtskirche ein. Nach dreimaligem Umrunden des Gnadenaltars und einem Gebet wurde das Danklied "Großer Gott wir loben Dich" gesungen. Am Sonntag um 8.45 Uhr fand das Wallfahrtsamt statt. Die Fußwallfahrer machten sich umgehend auf den 36 Kilometer langen Rückmarsch. Nach einem letzten Zwischenstopp und einer traditionellen Stärkung bei Familie Kohler in der Seeramsmühle und einem Gebet am Josefskäppele durch Diakon Georg Paszek trennten sich die beiden Gruppen aus Heuchelheim und Aschbach und zogen mit Lichterprozessionen, begleitet von Diakon Paszek und den Musikern gegen 19 Uhr in ihre Kirchen ein.

Mit dem Versprechen, die traditionelle Fußwallfahrt auch im Jahr 2020 wieder durchzuführen, gingen zwei beschwerliche, aber auch erlebnisreiche schöne Tage zu Ehren der Mutter Gottes zu Ende.

Gerhard Feller