Zwei Tage wird gefeiert

Feuerwehr, Gesangverein und Dorfgemeinschaft laden am Wochenende zum Sommernachtsfest im Grün neben dem Weiher ein und sorgen mit einem abwechslungsreichen Programm für gute Unterhaltung. Der Samstag beginnt um 18 Uhr mit Sau am Spieß. Anschließend kann man auf der Bruck zu den Rhythmen der Band "Harry and the Heartbreakers" der Tanzlust frönen. Den Sonntag leitet ein Festgottesdienst um 9.30 Uhr ein, danach trifft sich alles zum Frühschoppen mit Weißwürsten und "Blaugsudna". Ab 14 Uhr beginnt der Gemeindefeuerwehrtag mit Fahrzeugschau und einem "Spiel ohne Grenzen", die "Lindauer Tanzmäuse" zeigen ab 15 Uhr ihr Können. Danach lässt es sich noch gut Sitzen und Feiern. Die Verantwortlichen freuen sich auf viele Gäste. h.w.