Der Musikverein Oerlenbach richtet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. August, sein Sommerfest aus. Im schönen Ambiente am Musikheim im Hannbusch unterhält am Samstagabend ab 19 Uhr die Trachtenkapelle Oerlenbach. Am Sonntag kann man gerne um 10 Uhr zum Frühschoppen kommen, ab 14 Uhr geht es mit Kaffee und Kuchen und Festbetrieb weiter. Ab 17 Uhr unterhält das Original Nudelberg Sextett auf seine urige und originelle Weise. sek