Zwei Tage Schlossfest in Ebenhausen

Die Blaskapelle Ebenhausen veranstaltet an diesem Wochenende das Schlossfest 2019. Los geht es am Samstag, 22. Juni, ab 19.30 Uhr mit der Band "Kleeblatt", die neben den "Jets" zu "Saalbau Karch"-Zeiten diese Zeit geprägt hat. Auch hier haben sich ehemalige Musiker zusammengetan und sind nun mit ihrem musikalischen Konzertprogramm "Best of...Pop & Rock Dance Classics, from the 60's to the 90's" unterwegs. Dabei wird ohne viel Schnickschnack ehrlich und live mit viel Herzblut musiziert. Vorverkauf beim "Hifi Seufert" in Ebenhausen oder online unter www.blaskapelle-ebenhausen.de.

Am Sonntag, 23. Juni, ist ab 13.30 Uhr Vorspielnachmittag unter dem Motto "Jugend Musiziert" im Schlosshof.

Scheunensingen

Anschließend ab 18.30 Uhr steht Scheunensingen auf dem Programm. Schon seit einigen Jahren begeistern die drei Musiker Toni Weithmann, Georg Quast und Volker Keß ihr Publikum in Wirtshäusern der Region.

Mitsing-Lieder

Nun werden sie ihre Mitsing-Lieder beim ersten Scheunensingen in Ebenhausen zum Besten geben. Neben den Gitarren dürfen auch Mundharmonika und Dudelsack nicht fehlen. Dabei moderieren die Musiker witzig und schräg durchs Programm, das sich aus Liedern quer durch die vergangenen Jahrzehnte zusammensetzt. So wird man neben den klassischen Wirtshaus-Liedern auch Songs von den Beatles, Bob Dylan oder Reinhard Fendrich zu hören bekommen.

Was genau gespielt wird, entscheiden jedoch die Gäste anhand der vorher ausgeteilten Liederbücher. Der Eintritt ist frei. red