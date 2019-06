Der Gesangverein Heinersreuth lädt am kommenden Wochenende zu seiner "Rangakerwa" nach Heinersreuth ein. Es wird ein großes Zelt am Feuerwehrhaus aufgestellt, für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. Am Samstag gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, ab 18.30 Uhr Sauerbraten mit Klöß'. Am Sonntag werden ab 10.30 Uhr "Blaugsudna" serviert. Zum Ausklang gibt es Kaffee und Kuchen (Ende ist gegen 16.30 Uhr geplant). red