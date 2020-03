Zwei Tage lang wandern im Gottesgarten

Landschaft entdecken, Kultur erleben und fränkische Spezialitäten genießen: Das kann man vom 25. bis 26. April mit der Tourismusregion Obermain-Jura.

Nur mit leichtem Tagesrucksack wandern die Teilnehmer zwei Tage auf der zertifizierten "Gottesgartenrunde Süd". Dabei werden Landschaftserlebnisse, wie Staffelberg oder Kleinziegenfelder Tal, mit kulturellen Besonderheiten und fränkischem Genuss kombiniert. Beide Tagesetappen sind etwa 18 Kilometer lang. Die erste Tour führt die Wanderer von Siedamsdorf über den Kordigast und durch das Kleinziegenfelder Tal bis nach Kleinziegenfeld. Höhepunkte der zweiten Etappe, die vom Hohlen Stein nach Vierzehnheiligen führt, sind die Tiefenthalschlucht, der Dornig, der Staffelberg sowie die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen.

Begleitet wird die Gruppe von der Wander- und Reiseleiterin Jennifer Thiem. Die Teilnehmer erhalten Unterstützung beim Wandern mit Stöcken, Tipps zum Gehen im unebenen Gelände und richtigen Rucksackpacken. Dazu gibt's kleine Geschichten am Wegesrand. Die geführte Zwei-Tageswanderung findet ab acht Teilnehmern statt. Der Preis beinhaltet Übernachtung im Komfortzimmer mit Frühstück in Vierzehnheiligen, Kurbeitrag, ausgebildete Wanderbegleitung, Shuttle zu den Tagesetappen, Lunchpaket für die Mittagspause am zweiten Tag und Informationsmaterial. Eine Teilnahme ist nur bei Anmeldung und Teil-Zahlung im Voraus möglich. Interessenten können sich über die Volkshochschule des Landkreis Lichtenfels (www.vhs-lif.de) online anmelden. Für Rückfragen steht Jennifer Thiem (09571 18-573) zur Verfügung. Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen der Volkshochschule. red