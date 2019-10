Zwei Tage keine Durchfahrt

Die Autobahndirektion Nordbayern sperrt in dieser Woche am Dienstag und Mittwoch die Kreisstraße KU 17 zwischen Limmersdorf und Thurnau im Bereich der Autobahnunterführung zwischen den Firmen Schwender und Schlegel. Die Kreisstraße wird in diesem Zeitraum im Bereich der Autobahnunterführung eine neue Deckschicht aus Asphalt erhalten. Eine Umleitung über das Industriegebiet Thurnau-Ost und die Anschlussstelle Thurnau-Ost der Autobahn A70 ist eingerichtet. Die Zufahrt für Anlieger bis zu den Firmen Schwender bzw. Schlegel ist durchgehend möglich. Weitere aktuelle Informationen zu Baustellen und Projekten der Autobahndirektion Nordbayern unter www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion/. red